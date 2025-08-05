Общественники и власть объединились, чтобы увековечить память о разрушенном храме

Год назад в Парке железнодорожников появился необычный памятник. Не героям войны, не знаменитым людям – а месту, где когда-то стоял храм. И вот теперь создатели этого знака получили церковные награды за свой труд.
Руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества, депутат областной Думы Марина Седнева рассказывает, как все начиналось:
– Мы узнали, что здесь раньше был храм, и со священником Олегом Шатовым решили увековечить его память. Благодаря депутату горсовета Игорю Болунёву проект стал реальностью. Огромная ему благодарность!
В Брянской епархии о том храме сохранилось немного сведений. Знают, что строили его переселенцы из центра города – прихожане Покровского собора, обосновавшиеся в поселке Льговский (сейчас это Фокинский район). В 1906 году храм освятили, но радовались недолго. Советская власть его закрыла в 1929-м, а через восемь лет снесла.
Сейчас парк стал еще уютнее и красивее благодаря памятному знаку. Горожане часто подходят, читают историю, рассматривают мозаичную икону. Игорь Болунёв отмечает: «За год мы слышали много добрых слов. Это главное – людям нравится, значит, делали не зря».
Богослужение у памятного знака провел благочинный Брянского округа протоиерей Сергий Рысин, который поблагодарил всех причастных к созданию этого места памяти.
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