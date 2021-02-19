Очистные в Почепе достроят к маю

Подрядчик запаздывает почти на год.

Пусконаладочные работы на строящийся очистных сооружениях в Почепе планируют завершить в конце апреля. Об этом сообщает Брянская областная Дума.

Сроки строительства объекта были сорваны. Его возведение началось еще в ноябре 2019 года. По условиям муниципального контракта все работы подрядчик должен был закончить в июне 2020 года, однако этого не произошло.

Только после штрафных санкций работы были ускорены. Сегодня подрядчик уверяет, что к маю они завершатся.

Очистные сооружения в Почепе строятся в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

Их оснастят современным оборудованием. Здесь установят двухуровневую систему очистки: с применением химических и биологических средств. Сооружения рассчитаны на прием сточных вод как из жилого сектора, так и с промышленных предприятий.