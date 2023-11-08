Офис «Мама-профи» из Брянска обсудили личностный потенциал на тренинге в центре «Работа России». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Четвёртая встреча участниц коллективного офиса «Мама-профи» прошла в кадровом центра «Работа России». Для них прошёл тренинг «Путь к успеху». Подготовила его начальник отдела профориентации и трудоустройства Брянского филиала РАНХиГС Оксана Евсеева.

Женщины обсуждали личностный потенциал и то, как им пользоваться. Также речь шла о конкурентоспособности на рынке труда и техниках, которые придать уверенности при выборе профессии.