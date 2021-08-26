Офис микрозаймов «Отличные наличные» назвали уродующим облик Брянска

Неухоженное здание с запущенной территорией обнаружили в Фокинском районе.

Офис микрозаймов «Отличные наличные» по Московскому проспекту, 32а, назвали примером недобросовестного отношения к соблюдению Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска.

На отдельно стоящее в центре Фокинского района здания в мэрию пожаловались сотрудники районной администрации. Фасад здания покрыт несанкционированными надписями и рисунками, прилегающая территория замусорена, сквозь бетонную отмостку пробивается поросль березы, бетонные клумбы заросли травой и нуждаются в покраске, цветочные тумбы используются не по назначению.

С арендатором помещения чиновники провели разъяснительную беседу о недопущении халатного отношения к содержанию прилегающей территории и фасада. Также ему выдали предписание на устранение нарушений.

В качестве положительных примеров содержания зданий и прилегающих территорий в горадминистрации привели АО «Брянсксельмаш», Брянский мясоперерабатывающий комбинат, Брянскую зерновую компанию и воинскую часть 55443-БМ.