Оговорившийся начальник Брянского УМВД угодил в скандал

Генерал-майор полиции назвал коррупцию «важной составляющей работы».

Начальник УМВД России по Брянской области, генерал-майор полиции Владислав Толкунов привлек к себе внимание СМИ и интернет-пользователей, сделав оговорку во время интервью местному телеканалу.

Отвечая на вопрос корреспондента, Владислав Толкунов буквально сказал следующее: «Коррупция – это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная, но в то же время это зло, которым занимаемся мы совместно с прокуратурой, следственным комитетом, ФСБ. Силовую поддержку нам оказывает Росгвардия. И на сегодняшний день, по сути это такой ключевой приоритет в работе всех правоохранительных органов».

Ролик с отрывком из видеоинтервью быстро стал вирусным, несмотря на очевидную оговорку начальника брянской полиции.

Напомним, что по итогам 2020 года Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Брянской области заняло 12-е место среди аналогичных полицейских ведомств в 84 регионах России.