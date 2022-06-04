Ограничение полетов в Брянском аэропорту продлили до 12 июня

С начала специальной военной операции на Украине закрытыми остаются 11 аэропортов центра и юга России: в Брянске, Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Симферополе и Элисте.

Более 100 мероприятий по безопасности провели смоленские железнодорожники в преддверии летних каникул В преддверии летних каникул железнодорожники провели 110 рейдов и уроков безопасности в школах и колледжах Смоленска и области для профилактики травмирования детей на железной дороге. В течение месяца сотрудники МЖД посетили более 30 учебных заведений. Организованные железнодорожниками совместно с сотрудниками транспортной полиции рейды прошли в местах, где наиболее часто фиксируются нарушения прохода через пути. 1

Больше чем игра с мячом В Смоленске прошел турнир по баскетболу 3х3. Баскетбол на Смоленщине – это соревнования, обучающие семинары для тренерского состава, улучшение материально-технической базы спортивных секций в районах и приобщение к здоровому образу жизни детей со школьной скамьи. Уже пять лет системную работу совместно ведут Федерация баскетбола Смоленской области, реготделение «Единой России», «Концерн Росэнергоатом», Олимпийская академия братьев Гомельских,

Смоленские каратисты подвели итоги спортивного года Лучшие спортсмены получили награды 21 мая 2022 года в Смоленске состоялось подведение итогов спортивного сезона клуба карате «Будокан», где чествовали младших участников объединения. – В течение года ребята выступали на соревнованиях, участвовали в массовых мероприятиях. Сегодня мы подводим итоги, награждаем лучших спортсменов, тренеров, а также вручаем сертификаты и пояса после квалификационных экзаменов, – пояснила президент

Льготы — пищепрому Предприятия различных отраслей промышленности продолжают испытывать на себе негативные последствия санкционных ограничений. В этих непростых условиях смоленские власти разрабатывают и внедряют для промышленников широкий спектр мер поддержки. О состоянии дел в пищевой промышленности говорили на очередном заседании регионального оперштаба по экономике, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. В нём также приняли участие руководители отраслевых

Молоды душой Всё больше жителей Смоленской области присоединяется к волонтёрскому движению. Среди добровольцев — люди разного социального статуса и возраста, в том числе и представители старшего поколения. Отрадно, что теперь у них есть площадка, где они могут собираться вместе, обмениваться опытом и идеями. Две недели назад на базе регионального Ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтёрства) в Смоленске