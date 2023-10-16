Около 39 тысяч юных брянцев поучаствовали в олимпиаде по ПДД

Почти 39 тысяч школьников Брянской области поучаствовали в Всероссийской онлайн-олимпиаде по ПДД. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Её продлили ещё на одну неделю — до 22 октября.

За месяц свои знания в области дорожной безопасности проверили почти 39 тысяч школьников Брянской области.

Напомним, в олимпиаде участвуют школьники с первого по девятый классы. Она проходит на онлайн-платформе Учи.ру.