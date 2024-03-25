Трое брянских школьников представят регион на Российской психолого-педагогической олимпиаде
Три брянских школьницы поборются за звание победителей Российской психолого-педагогической олимпиаде. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.
В Ярославле стартовал заключительный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Ушинского. Там собрались 239 участников из 40 регионов.
Брянскую область представляют учащаяся 9 класса школы Сельцо Анастасия Кочетова, десятиклассница Дубровской школы №2 Алёна Рыкова и будущая выпускница Суземской СОШ №2 Дарья Середина. Девушки стали победительницами регионального этапа.
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