Около 400 тысяч цветов высадят в Брянске

Около 400 тысяч цветов украсят улицы областного центра. Об этом рассказали в городской администрации.

Не за горами весна. В отделе благоустройства и текущего содержания дорожного управления начали готовиться к высадке цветов в Брянске. Самыми первыми горожан порадуют тюльпаны. Под зиму 100 тысяч луковиц 15 разных сортов были посажены в городских клумбах. Когда они отцветут, коммунальщики высадят однолетние растения.

Бегонии, гацании, бархатцы, герани, цинерарии, ампельные вербена и петуния, а также лаванда украсят стационарные клумбы и конструкции вертикального озеленения. Рассада уже посажена. Когда всё взойдёт рабочие начнут пикирование и рассадку цветов в индивидуальные кассеты.

Полностью завершат высадку цветов в Брянске к середине июня.