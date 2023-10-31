Около двух тысяч брянских мужчин впервые вступили в брак

Более 1900 мужчин впервые вступили в брак в Брянской области за три месяца. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

В отделах ЗАГС Брянской области в третьем квартале заключили 2774 браков. Впервые свадьбу сыграли 1907 мужчин и 1836 женщин. Повторно отношения зарегистрировали 867 женихов и 938 невест.