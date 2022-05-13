Около гимназии №7 в Брянске установили новые фонари

Свет будет попадать на тротуар и во двор школы.

Новые фонари поставили около гимназии №7 имени Героя России С. В. Василева в Брянск. Опоры наружного освещения и светильников установили в рамках капитального ремонта дороги по улице Октябрьской.

Светильники размещены с двух сторон. Свет будет попадать на тротуар и во двор школы.

Автодорогу в Советском районе Брянска отремонтируют от улицы Дуки до дома № 62 по улице Октябрьской.