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Около пятисот аварийных квартир расселят в Брянске

2023, 15 ноября 08:30 Общество
Около пятисот аварийных квартир расселят в Брянске
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Около пятисот аварийных квартир расселят в Брянске до конца года. Об этом сообщили в городской администрации. 

На совещании в мэрии обсудили переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Площадь расселяемых квартир превышает 11 тысяч квадратный метров.

Собственники могут получить денежную компенсацию или другое жилое помещение. Исполняющий обязанности председателя комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Сергей Ботаговский отметил, что уже расселены 214 квартир. А по 110-и помещениям направлены или готовятся иски в суд о принудительном изъятии и выплате компенсаций. 

До конца года заселят многоэтажку на улице Витебской в Бежицком районе. Она рассчитана на 138 квартир для семей из более чем из 20 ветхих строений. Дому уже присвоен постоянный адрес: переулок Ржевский, 18.

Еще 34 квартиры для переселенцев администрация купила в домах по улице Чернышевского, 1/1 в Володарском районе и улице А.К. Толстого, 3 в Бежицком районе.

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