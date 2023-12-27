Около пятисот спортобъектов на открытом воздухе организовали в Брянской области
Около пятисот спортобъектов на открытом воздухе организовали этой зимой в Брянской области. Об этом рассказали в региональном профильном департаменте.
В правительстве Брянской области обсудили работу объектов спорта на открытом воздухе зимой. Директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин уточнил, что в этом сезоне организована работа 278 лыжных трасс, 87 катков и 93 хоккейных кортов.
На шести катках в Брянске, Сельцо и Брянском районе есть прокат. А в восьми муниципальных образованиях можно взять в аренду лыжи. На 90 кортах есть освещение для работы вечером.
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