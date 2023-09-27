Около шести километров трассе отремонтировали в Стародубском округе
Брянские дорожки почти закончили ремонт шестикилометрового участка трассы в Стародубском округе. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок автодорогу Стародуб-Новые Ивайтёнки. Рабочие капитально отремонтировали 5,7 километра трассы.
Рабочие уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, сделали водопропускные трубы и нанесли разметку. Ширина проезжей части увеличилась с 7,5 до 8 метров.
В населенных пунктах появились тротуары и новое освещение. Также на трассе сделали посадочные площадки и установили автопавильоны.
По контракту подрядчик должен закончить все работы 15 ноября.
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