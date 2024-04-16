Около трёхсот школьников Брянки отдохнут в Брянске будущим летом
Около трёхсот школьников Брянки отдохнут в Брянске будущим летом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Этим летом на отдых в Брянск вновь приедут дети из подшефной Брянки Луганской Народной Республики.
«Отличники, олимпиадники, волонтёры — всех будем рады видеть вновь. Если в прошлом году было 90 человек, то в этом ожидаем в три раза больше. В лагерях к приезду детей должно быть всё готово», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин.
Читайте также
Новости регионов
Поддержка стала крепче
Смоляне продолжают заключать соцконтракты. С 1 апреля 2024 года увеличен размер социального контракта. На открытие собственного дела можно получить до 700 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства – до 550 тысяч рублей. В Смоленской области продолжаются встречи с жителями, на которых представители законодательной и исполнительной власти подробно рассказывают о возможностях и условиях получения господдержки. Новые возможности Социальный контракт – мера государственной поддержки, инициированная Президентом России Владимиром Путиным. Она решает
Испить чистой воды
Как в регионе реконструируют сети водоснабжения. В Смоленской области продолжают решать сложную, но такую важную задачу – обеспечение населения качественной питьевой водой. В 2024 году доступ к ней получат ещё 52 тысячи смолян – жители разных уголков региона. Для этого планируют ввести в эксплуатацию пять объектов водоснабжения. Очистить и умягчить Один из них – Верхне-Ясенный водозабор в областном центре. Его масштабную модернизацию
К станку!
В Смоленской области создадут еще один образовательный кластер. Напомним, что ранее стало известно о запуске таких проектов в сфере подготовки кадров для медицины и строительной отрасли. В начале апреля в регионе приступили к созданию образовательно-производственного кластера машиностроения. Такой новостью поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, инициативу смолян поддержало Минпросвещения России, и на её реализацию
Подрастает новая смена
В этом году в строительную отрасль, ЖКХ и дорожное хозяйство области придут работать 650 молодых специалистов. Это выпускники колледжей и техникумов образовательно-производственного кластера стройкомплекса по 18 специальностям и профессиям. О притоке новых кадров сообщил губернатор Василий Анохин. Известно, что обучение студентов проходило по программам, ориентированным на практику с применением современного оборудования. Их подготовка велась