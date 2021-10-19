Ольгу Холдаенко признали самым народным брянским участковым

Она представит регион на Всероссийском конкурсе.

В УСВД России по Брянской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2021».

По результатам голосования первое место и право представлять Брянскую область на федеральном этапе конкурса получила старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Брянску Ольга Холдаенко. Получив свыше 46% голосов граждан, она обошла 11 других конкурсантов.

Капитан полиции Холдаенко служит в органах внутренних дел восемь лет. На ее административном участке находятся 19 многоквартирных и 60 частных домов.

Главными качествами для участкового Ольга Холдаенко считает коммуникабельность, юридическую грамотность и ответственность.

«Жители мне доверяют, каждому из них я готова прийти на помощь в любое время суток», – сообщила она.

Финал конкурса «Народный участковый – 2021» пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на сайте «Комсомольской правды». Победителей наградят в канун 17 ноября – профессионального праздника участковых уполномоченных полиции.