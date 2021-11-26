ОНФ обнаружил в Брянской области опасные школьные маршруты

Часть недочетов чиновники уже устранили.

Активисты Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» подвели итоги очередного этапа мониторинга «Дорога в школу».

Как сообщает региональное отделение ОНФ, в Брянске ряд недочетов на проблемных участках дорог устранили.

В частности, пешеходные переходы по улице Крахмалева возле лицея № 1 и на пересечении улиц Калинина и Урицкого стали регулируемыми. На перекрестке улиц Фокина и Советской возле школы № 2 установили ограждение и нанесли разметку. В Трубчевске обустроили пешеходный переход на перекрестке улиц Урицкого и Дзержинского.

На сегодняшний день в работе регионального актива ОНФ остаются проезд между домом № 70 по улице Костычева и домой № 97 по улице Советской, участок между домами № 142 и № 150 по улице Почтовой, улица Карла Маркса в поселке Старь Дятьковского района и дорога Брянск – Новозыбков – Тешеничи. Чиновники наметили сроки устранения недостатков на проблемных участках.

«Хочу отметить, что акцию «Дорога в школу» мы практически не ставим на паузу. Реагируем на обращения, следим за публикациями в СМИ и социальных сетях о потенциально опасных для школьников дорожных участков. Разве что времена года и погодные условия вносят свои коррективы в повестку. На носу зима с ее возможными снежными заносами и скользкими тротуарами, и тогда мы будем вести мониторинг качества содержания улично-дорожной сети», – сообщил эксперт регионального отделения ОНФ в Брянской области Алексей Мартыненко.

В рамках очередного этапа мониторинга Народного фронта «Дорога в школу» в целом по России в этом году выявили более 600 потенциально опасных школьных маршрутов. Вместе с региональными и муниципальными органами власти эксперты Народного фронта составили около 400 дорожных карт с датами исправления недостатков. Основные объемы работ запланированы на лето 2022 года.