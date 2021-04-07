Опубликован проект капремонта Липовой аллеи в Брянске

Горожане смогут оставить за него свой голос.

Мэрия Брянска опубликовала проект капитального ремонта Липовой аллеи в Советском районе Брянска.

Аллею по улице Брянского Фронта ремонтировали 10 лет назад. За эти годы она обветшала, здесь до сих пор нет освещения.

Дизайн-проект предусматривает установку светильников, замену лавок, тротуарной плитки и благоустройство газонов.

Напомним, онлайн-голосование за благоустройство городских парков и скверов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» пройдет с 26 апреля по 30 мая.

В список вошли 12 объектов – по три в каждом районе Брянска.