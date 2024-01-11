Ошибку оплаты проезда в транспорте Брянска устранили за несколько часов. Об этом сообщили в городской администрации.

Ошибку оплаты проезда в транспорте Брянска устранили. Оператор автоматизированной системы к 11 часам утра решил проблему.

Напомним, у некоторых пассажиров льготных категорий в общественном транспорте вместо 17 рублей списывалось 20. Пассажирам вернется полная стоимость билета. Также, администрация поручила оператору проработать вопрос о предоставлении компенсации.