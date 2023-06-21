Основной период ЕГЭ в Брянской области закончился экзаменом по информатике. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

Единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям сдали более 800 выпускников Брянской области. Его разделили на два дня, чтобы обеспечить участникам необходимые условия.

«Готовясь усердно, я смогла выполнить все задания. Задания показались мне не такими уж сложными. Надеюсь на высокий результат», – рассказала выпускница Стародубской школы № 2 Елена Леоненкова.

Результаты участники узнают до 5 июля. Этот экзамен завершил основной период ЕГЭ в этом году.