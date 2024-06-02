Останки революционера перезахоронили на аллее Славы в Брянске

Останки революционера Игната Фокина перезахоронили на аллее Славы центрального кладбища в Брянске. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске прошла церемония перезахоронения останков революционера Игната Фокина. Утром 2 июня их поместили в гроб, созданный по образу оригинального. Катафалк проехал по улице Фокина до кладбища Советского района. Там его встретил военный караул и оркестр Росгвардии. На церемонии присутствовали председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Андрей Дьячук, глава города Марина Дбар, глава горадминистрации Александр Макаров и первый заместитель главы горадминистрации Сергей Антошин.

«Игнат Иванович, молодой революционер, стоял у истоков советской власти на территории Брянщины. Он — пример преданности своей идее и служению идеалам. Так случилось, что 105 лет тому назад местом захоронения была выбрана не центральная аллея городского кладбища. Она сформировалась, в основном, после Великой Отечественной войны. На этой аллее те, кто внес значительный вклад в развитие города, Брянской области. И логически правильно, что тот человек, который боролся за советскую власть, возвращается на аллею Славы. Это место, куда могут приходить жители Брянска, помнить о своей истории, не забывать её», — сказал Александр Макаров на траурном митинге.

Под звуки духового оркестра военнослужащие опустили гроб в склеп, который затем накрыли крышкой саркофага с помощью автокрана. Могилу засыпали песком и водрузили холм, укутав его еловыми ветками. У изголовья появилась временная гранитная табличка.Участники церемонии возложили цветы на могилу.

«Мы отталкивались от самого главного — обращения родственников о перезахоронении останков Игната Фокина на аллею Славы центрального кладбища. Решение о переносе также единогласно поддержали депутаты горсовета. Мы очень трепетно подошли к перезахоронению, с максимальной исторической достоверностью. Родственникам Игната Фокина мы обязательно отправим полное видео процедуры перезахоронения», — сказал Сергей Антошин