Город32

Останки революционера перезахоронили на аллее Славы в Брянске

2024, 02 июня 15:26 Общество
Останки революционера перезахоронили на аллее Славы в Брянске
Источник фото

Останки революционера Игната Фокина перезахоронили на аллее Славы центрального кладбища в Брянске. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске прошла церемония перезахоронения останков революционера Игната Фокина. Утром 2 июня их поместили в гроб, созданный по образу оригинального. Катафалк проехал по улице Фокина до кладбища Советского района. Там его встретил военный караул и оркестр Росгвардии. На церемонии присутствовали председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Андрей Дьячук, глава города Марина Дбар, глава горадминистрации Александр Макаров и первый заместитель главы горадминистрации Сергей Антошин.

«Игнат Иванович, молодой революционер, стоял у истоков советской власти на территории Брянщины. Он — пример преданности своей идее и служению идеалам. Так случилось, что 105 лет тому назад местом захоронения была выбрана не центральная аллея городского кладбища. Она сформировалась, в основном, после Великой Отечественной войны. На этой аллее те, кто внес значительный вклад в развитие города, Брянской области. И логически правильно, что тот человек, который боролся за советскую власть, возвращается на аллею Славы. Это место, куда могут приходить жители Брянска, помнить о своей истории, не забывать её», — сказал Александр Макаров на траурном митинге.

Под звуки духового оркестра военнослужащие опустили гроб в склеп, который затем накрыли крышкой саркофага с помощью автокрана. Могилу засыпали песком и водрузили холм, укутав его еловыми ветками. У изголовья появилась временная гранитная табличка.Участники церемонии возложили цветы на могилу.

«Мы отталкивались от самого главного — обращения родственников о перезахоронении останков Игната Фокина на аллею Славы центрального кладбища. Решение о переносе также единогласно поддержали депутаты горсовета. Мы очень трепетно подошли к перезахоронению, с максимальной исторической достоверностью. Родственникам Игната Фокина мы обязательно отправим полное видео процедуры перезахоронения», — сказал Сергей Антошин

 

Читайте также
Брянские коммунисты отрицают поддержку переноса могилы Фокина на кладбище
29 мая 17:00
Брянские коммунисты отрицают поддержку переноса могилы Фокина на кладбище
Сергей Антошин пообещал Брянску новую набережную
27 мая 17:25
Сергей Антошин пообещал Брянску новую набережную
Сергей Антошин будет участвовать в выборах в Брянскую облдуму
27 мая 13:22
Сергей Антошин будет участвовать в выборах в Брянскую облдуму
Вице-мэр Брянска посетил музей фотографии
24 мая 17:34
Вице-мэр Брянска посетил музей фотографии

Новости регионов

29.05.2024 11:33
Дороги местного значения
Как будет меняться Руднянский район? Губернатор Василий Анохин продолжает посещать районы Смоленщины и встречаться с жителями. На прошлой неделе он побывал в Руднянском районе. О затронутых проблемах, принятых решениях и будущих проектах он рассказал по итогам визита в муниципалитет. Машины и ремонт По традиции одна из насущных тем, – состояние дорожного покрытия. «В прошлом году отремонтировали большой
29.05.2024 11:32
Пусть меня научат
В Смоленской области, как и в целом по стране, сейчас пора выпускных экзаменов. Пройдёт немного времени и вчерашние 11-классники узнают свои баллы по ЕГЭ, получат на руки аттестаты и начнут «штурмовать» вузы, чтобы продолжить обучение. Для этого необязательно ехать в Москву или Северную столицу. В регионе создано немало бюджетных мест по востребованным на рынке труда
29.05.2024 11:31
За школьной партой
На карте Смоленской области может появиться ещё одна школа – её планируют построить в микрорайоне Алтуховка. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. «Её возведение будет рассмотрено для включения в федеральную программу, разрабатываемую по поручению Президента России. Стоимость объекта – более 2 млрд руб», – рассказал глава региона. Известно, что новое образовательное учреждение рассчитано на 726 мест. Детали будущего проекта губернатор

Актуальные темы

Политика
Сергей Антошин будет участвовать в выборах в Брянскую облдуму
Общество
Семь пляжей откроют в Брянске в купальный сезон
Лента новостей
Брянские коммунисты отрицают поддержку переноса могилы Фокина на кладбище
Лента новостей
Брянское село Лемешовка попало под обстрел
Происшествия
Водитель погиб на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Дважды первый: «Ростелеком» лидирует на рынке публичного Wi-Fi по количеству точек доступа и выручке
Дважды первый: «Ростелеком» лидирует на рынке публичного Wi-Fi по количеству точек доступа и выручке

«Ростелеком» подтвердил лидерство на рынке публичного Wi-Fi-доступа по итогам 2023 года. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», компания сохранила первое место по количеству точек доступа, увеличив долю рынка до 36%, а также впервые стала лидером по выручке (44%).

Более 36 га полосы отвода освободят от борщевика брянские  железнодорожники
Более 36 га полосы отвода освободят от борщевика брянские  железнодорожники

Железнодорожники приступают к окосу борщевика на площади более 36 га в полосе отвода Брянского региона МЖД. Основные площади, которые планируется  освободить от этого растения, находятся на участке Сещинская – Пригорье в Брянской области. 

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится «День клиента»
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится «День клиента»

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.