Мастер спорта провёл мастер-класс по тяжёлой атлетике в Брянске

2026, 20 июля 13:17

Мастер спорта провёл мастер-класс по тяжёлой атлетике в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В пятницу, 17 июля, в Доме физкультурника спорткомплекса «Десна» прошёл мастер-класс по тяжёлой атлетике. Тренировку провёл Мастер спорта России Никита Соловьев.

Участие в мероприятии приняли юные спортсмены. После теоретической части ребята посмотрели выступления спортсмена. Никита Соловьев показал как правильно и безопасно пользоваться оборудованием. Все участники попробовали свои силы с профессиональной учебной штангой.