Осужденная по наркостатье девушка вышла замуж в брянском СИЗО

Супруг пообещал дождаться ее освобождения.
В следственном изоляторе № 1 в Брянске прошло бракосочетание осужденной отряда по хозяйственному обеспечению с избранником.
В церемонии участвовала молодая пара, а также представитель отдела ЗАГСа Советского района, сотрудники СИЗО и другие осужденные.
Процедура бракосочетания длилась недолго – около 10 минут. Жених и невеста выслушали пожелания специалиста отдела ЗАГСа, обменялись кольцами и скрепили свой союз крепкими объятиями. Затем молодожены приняли поздравления от представителей администрации и осужденных отряда по хозяйственному обеспечению СИЗО-1.
По словам начальника отряда группы по воспитательной работе СИЗО-1 Павла Цыганкова, институт семьи и брака способствует восстановлению социальных связей и позитивно влияет на правопослушное поведение.
Впереди у молодых – несколько лет жизни в разлуке. Девушка продолжает отбывать наказание за совершение преступления по «наркотической» статье, а срок подачи ходатайства в суд на условно-досрочное освобождение подойдет только через четыре года.
С супругом она сможет видеться только на свиданиях и будет поддерживать связь по телефону. Сам он заявил, что готов ждать ее возвращения на свободу.
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