Освещение начали монтировать на Славянском мосту в Брянске

На Славянском мосту в Брянске рабочие уже установили шесть опор наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Советском районе областного центра продолжают строить Славянский мост. Со стороны дороги–защитной дамбы уже готовы четыре пролета, а со стороны улицы Калинина — пять. Рабочим осталось перекрыть самую сложную часть моста — русловую, находящуюся в воде. Им нужно уложить 54 балки на три пролёта. И эту раоту пока осложняет зимний паводок.

Пока строители готовят насыпь, по которой техника сможет добраться до опоры №7 после снижения уровня воды. Там осталось довязать арматурный каркас и забетонировать ригель.

А на части моста, граничащей с улицей Калинина, продолжается армирование и бетонирование швов и устройство гидроизоляции. Также здесь начали монтаж освещения. Субподрядная организация уже установила шесть опор со светильниками.