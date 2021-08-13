От коронавируса за сутки умерли восемь брянцев

Региональный оперштаб обновил статистику на 13 августа.

За минувшие сутки в Брянской области провели 2121 исследование на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 220 человек. 260 жителей Брянской области выздоровели. восемь пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 915 брянцев и 93 приезжих из других регионов.