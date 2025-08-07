От Погара до БАМа: как наш земляк стал легендой железных дорог и вернулся в Брянск

День железнодорожных войск в Брянске отметили особенно торжественно — открыли памятник генерал-полковнику Алексею Крюкову. Инициатива принадлежит депутату Игорю Болунёву, который не остался равнодушным к просьбе военных.

Всё началось на депутатском приёме. Заместитель командира местного железнодорожного батальона рассказал Болунёву о выдающемся земляке — участнике обороны Ленинграда, строителе великих магистралей. Игорь Александрович сразу решил помочь.

«Огромное желание безвозмездно изготовить памятник появилось сразу», — вспоминает депутат. Обратился к проверенному мастеру — скульптору Максиму Малашенко. Результат превзошёл ожидания!

Биография Крюкова читается как приключенческий роман. Родился в обычной крестьянской семье в Погарском районе, окончил семилетку. В 16 лет рванул покорять Северную столицу. Поступил в институт железнодорожного транспорта, затем добровольцем ушёл в армию.

Война проверила на прочность. Крюков восстанавливал разрушенные пути, строил новые дороги для фронтовых нужд. География службы впечатляет — от блокадного Ленинграда до освобождённых стран Европы.

Мирное время принесло новые вызовы. Дослужился до начальника железнодорожных войск СССР. Руководил строительством БАМа — стройки века! По просьбе Монголии помогал строить железную дорогу на китайской границе.

Не забывал генерал и родные места. Благодаря его участию в Погарском районе появились три моста, включая переправу через Судость.

На открытии памятника военные вручили Болунёву благодарственное письмо и медаль имени Крюкова. Справедливо! Такие инициативы украшают город и сохраняют историческую память.

Фото: Григорий Кожурин