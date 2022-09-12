Отопительный сезон стартует в Брянске

Во вторник в областном центре запустят котельные, сообщили в горадминистарции.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление о начале отопительного сезона с 13 сентября. Запуск котельных будет производиться по графику в течение пяти дней. Первыми подключат те, которые обеспечивают теплом больницы, школы и детские сады. В течение 14 дней будут проводиться пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления.

Подачу тепла в Брянске будет обеспечивать более 330 котельных. 130 из них находятся в ведении «Брянсккоммунэнерго».