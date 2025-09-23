Отопительный сезон в Брянске стартует в будущий четверг. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление о начале отопительного сезона. Сначала батареи станут тёплыми в школах и детсадах, поликлиниках и больницах. Затем потеплеет в жилых дома и нежилых помещениях. Пуско-наладочные работы во всех котельных города завершатся в течении недели.