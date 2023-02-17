Отремонтированный ДК В Новых Дарковичах открыли концертом и выставкой

Новодарковичский дом культуры открыли после ремонт концертом и выставкой. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В посёлке Новые Дарковичи Брянского района капитально отремонтировали дом культуры. Рабочие заменили электрику, системы отопления и водоснабжения, установили новую вентиляцию и пожарную сигнализацию. Косметический ремонт сделали во всех помещениях, фойе, а также в зрительном и малом залах.

Кроме того, в доме культуры заменили двери, обустроили пожарную лестницу, установили новое световое оборудование. В помещениях появились жалюзи, зеркала, стенды, а в зрительном зале – новые театральные кресла.

На модернизацию здание 1968 года постройки потратили свыше 20 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В торжественной церемонии открытия приняла участие временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора Брянской области Елена Егорова. Она отметила, что обновлённый культурно-досуговый центр станет привлекательным пространством для творчества и досуга.

Творческие коллективы ДК, а также детской школы искусств и учащиеся Новодарковичской средней школы подготовили выставку и концертную программу для гостей.