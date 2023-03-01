Память 6-й роты почтили в Брянске

В областном центре почтили память бойцов 6-й роты. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Со дня подвига 6-й роты исполнилось 23 года. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 90 воинов-десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии встретились с бандой террористов. Они превосходили военнослужащих по численности более чем в 20 раз.

1 марта около мемориала в Брянске вспоминали их подвиг.

«В том бою погибло 84 военнослужащих. Среди них — наши земляки: Олег Ермаков, Сергей Василев, Алексей Рассказа, Александр Гердт, удостоенные высокого звания Герой Российской Федерации, Александр Трубенок, награжденный Орденом Мужества. Российские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, самоотверженность. В неимоверно трудных условиях они ценой своей жизни сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин, Герои 6-й роты совершили настоящий подвиг и показали всему миру, что Россию победить невозможно!» – отметил Александр Богомаз.