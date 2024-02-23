Память погибших воинов почтили в Брянске
Памятный митинг прошёл в День защитника Отечества на площади Партизан в Брянске. Красные гвоздики к Вечному огню возложили чиновники, представители силовых структур, юнармейцы, кадеты и ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Брянска Борис Васильевич Шапошников.
Собравшиеся почтили минутой молчания погибших военнослужащих.
«В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб, исполняя воинский долг, кто отдал свою жизнь за национальные интересы, суверенитет и независимость нашей Родины. Их имена золотыми буквами вписаны в героическую историю страны», — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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