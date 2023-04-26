Память жертв аварии на Чернобыльской АЭС почтили в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

26 апреля в России отмечают День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В этот день в 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла авария. В результате взрыва четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Десятки тысяч человек участвовали в ликвидации последствий.

В память об этом событии в Брянске был заложен мемориал жертвам Чернобыльской катастрофы. Около него собрались ликвидаторы аварии почтить память сослуживцев.

«Мы уже многое сделали для того, чтобы жизнь на юго-западе региона восстанавливалась. Строится жилье, социальные объекты, земли сельскохозяйственного назначения вводятся в оборот, рекультивируются, создаются новые рабочие места, что, в конечном счете, ведет к улучшению качества жизни наших граждан и изменению экологической обстановки. Для граждан, подвергшихся воздействию радиации, реализуется целый комплекс мер социальной поддержки на федеральном уровне», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.