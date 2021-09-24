Памятник генпрокурору СССР Рекункову изготовят по проекту Ромашевского

3,5-метровый монумент выполнят в бронзе и граните.

В Брянске подвели итоги конкурса на разработку эскизного проекта памятника генеральному прокурору СССР, прокурору Брянской области Александру Рекункову. Памятник установят в проектируемом сквере по улице Рекункова в Советском районе.

Конкурсное жюри возглавил мэр Александр Макаров. В состав комиссии вошли председатель Брянской организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Александр Хомрачев, член правления Брянской областной общественной организации «Союз художников России» Александр Музальков, представители управления архитектуры и градостроительства по Брянской области и областной прокуратуры.

Как сообщает городская администрация, на конкурс поступили две заявки: от скульптора, заслуженного художника РФ Александра Ромашевского и народного художниак РФ Салавата Щербакова. Комиссия сделала свой выбор, не зная авторства эскизов.

В результате большинство голосов поступило за вариант, предложенный Александром Ромашевским.

Проект композиции представляет собой фигуру Александра Рекункова, установленную на невысоком постаменте. Генпрокурор СССР изображен в полный рост в кителе. За его плечом размещена бронзовая стела, напоминающая по форме флаг.

Памятник планируют выполнить в бронзе и граните, общая высота монумента составит около 3,5 метра.