Памятник пограничникам открыли в Брянске. Об этом сообщили в издании «Деснянская волна».
28 мая в России отмечают День пограничника. В Брянске в честь профессионального праздника защитников границ прошла церемонии открытия памятника «Пограничникам всех поколений».
В сквере «Лесные сараи» собрались сотрудники и ветераны ведомства с родными. Врио губернатора Егор Ковальчук поздравил пограничников. Он подчеркнул важность службы, которую несут современные пограничники. Вместе с начальником погрануправления генералом Амиром Амировым они открыли мемориал. Участники мероприятия возложили цветы к новому памятнику и почтили память погибших воинов.
22 июня 2016 года прошло торжественное открытие закладного
камня нового памятника в сквере «Лесные сараи». Через два года скульптор Михаил Чирок создал проект памятника. В 2024 году проект вошёл в программу инициативного бюджетирования на 2025 год.
Композиция из трёх воинов и служебной собаки. Она дополняет классический образ пограничной службы советских времен. А квадрокоптер в руках бойца символизирует современные методы охраны границы.