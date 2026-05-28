Памятник пограничникам открыли в Брянске

2026, 28 мая 12:30
Памятник пограничникам открыли в Брянске. Об этом сообщили в издании «Деснянская волна».

 

28 мая в России отмечают День пограничника. В Брянске в честь профессионального праздника защитников границ прошла церемонии открытия памятника «Пограничникам всех поколений». 

В сквере «Лесные сараи» собрались сотрудники и ветераны ведомства с родными.  Врио губернатора Егор Ковальчук поздравил пограничников. Он подчеркнул важность службы, которую несут современные пограничники. Вместе с начальником погрануправления генералом Амиром Амировым они открыли мемориал. Участники мероприятия возложили цветы к новому памятнику и почтили память погибших воинов. 

22 июня 2016 года прошло торжественное открытие закладного 

камня нового памятника в сквере «Лесные сараи». Через два года скульптор Михаил Чирок создал проект памятника. В 2024 году проект вошёл в программу инициативного бюджетирования на 2025 год. 

 Композиция из трёх воинов и служебной собаки. Она дополняет классический образ пограничной службы советских времен. А квадрокоптер в руках бойца символизирует современные методы охраны границы. 

