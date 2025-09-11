Памятник жертвам фашизма в Брянске подрядчик отремонтировал раньше срока

Памятник жертвам фашизма в урочище «Лесные сараи» в Брянске подрядчик отремонтировал раньше срока. Об этом сообщили в городской администрации.

В урочище «Лесные сараи» в Брянске завершился ремонт памятника жертвам фашистской оккупации. Подрядчик мемориальная компания «Память-1» сдал объект на месяц раньше срока. По договорённости с районными властями он постарался завершить работу ко Дню освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков.

Специалисты обновили гранитное обрамление мемориала. Верхнюю металлическую часть памятника рабочие очистили и покрасили. Вокруг подрядчик обновил 50 квадратных метров брусчатки.

Принимали объект руководитель Советского района Дениса Семёнова, а также депутаты Брянского горсовета Максим Дегтерёв и Алексей Солонкин.

«Ремонт памятника жертвам фашизма завершён раньше срока. 16 сентября, накануне Дня освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков, в 11 часов утра мы сможем провести здесь митинг, посвящённый дорогому для нас празднику», — отметил Денис Семёнов.

Памятник жертвам фашистской оккупации отремонтировали по программе «Инициативное бюджетирование». Предложение жителей поддержали депутаты облдумы и горсовета, а также администрация Советского района.