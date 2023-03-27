Памятный знак росгвардейцам открыли в Клинцах

Памятный знак «Воинам внутренних войск и Росгвардии» открыли в Клинцах. Об этом сообщили в администрации города.

В Ленинском парке в Клинцах прошел митинг в честь Дня войск национальной гвардии Российской Федерации. Также там открыли памятный знак «Воинам внутренних войск и Росгвардии». В церемонии участвовали чиновники, представители Общественной организации участников войн, военных конфликтов «Боевое братство», Региональной общественной организации ветеранов специального назначения «Витязь-Брянск» и Клинцовского отделения региональной общественной организация ветеранов войск специального назначения «Витязь-Брянск».

В память о погибших при исполнении воинского долга прозвучал ружейный салют и объявлена минута молчания. Затем участники возложили цветы к мемориалу.