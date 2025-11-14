Парк «Олимпийский» реконструируют в Брянске по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе мэрия.

В администрации Володарского района Брянска на совещании обсудили капитальный ремонт парка «Олимпийский» за городским домом культуры на Новостройке. Реконструкцией займётся подрядчик «Новые перспективы». Организация разрабатывает проектно-сметную документацию.

Подрядчик продемонстрировал предварительные эскизы зонирования парка. На общественной территории будут тихая рекреация с зоной отдыха и качелями для взрослых, детские площадки, воркаут- и скейтплощадки, ротонду и агитплощадку. У парка появится новое ограждение, освещение и озеленение.

За капитальный ремонт общественной территории проголосовали 28 011 человек. Работы пройдёт по программе «Формирование комфортной городской среды».