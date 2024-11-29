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Парламентский урок для лицеистов прошёл в Брянской облдуме

2024, 29 ноября 10:13 Общество
Парламентский урок для лицеистов прошёл в Брянской облдуме
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Парламентский урок для старшеклассников лицея №1 имени А.С.Пушкина прошёл в Брянской облдуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

В Брянской областной думе прошла очередная встреча со школьниками. Заместитель председателя парламента Владимир Пронин провёл урок для учеников 10-го социально-экономического класса Брянского городского лицея №1 имени А.С.Пушкина.

Речь шла о становлении парламентаризма в регионе и особенностях работы представительного органа власти, законотворческой работе и социально-экономическом развитии региона.

Для ребят прошла экскурсия по зданию думы. Они познакомились с историей регионального парламента.

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