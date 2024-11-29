Парламентский урок для лицеистов прошёл в Брянской облдуме

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Специалисты «Ростелекома» организовали каналы связи для трансляции прямой линии с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Открытый диалог главы региона с жителями состоялся 25 ноября. Вещание велось из ситуационного центра, подключенного к цифровой инфраструктуре провайдера, сразу на нескольких ресурсах: в прямом эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР» и радиостанции «32РАДИО», а также на официальном телеграм-канале правительства и его странице «ВКонтакте». Помимо доступа в Сеть, связисты предоставили SIM-карту и городской телефонный номер колл-центру, принимавшему обращения брянцев.

Сегодня на вокзале Брянск-Орловский открылась фотовыставка «Железные факты о стальной магистрали», посвященная истории железной дороги в Брянской области и ее значению для региона. Первыми посетителями экспозиции стали пассажиры вокзала Брянск-Орловский, студенты Брянского областного колледжа искусств, ветераны и работники железнодорожных предприятий Брянска.

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК».

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».