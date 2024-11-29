Парламентский урок для лицеистов прошёл в Брянской облдуме
Парламентский урок для старшеклассников лицея №1 имени А.С.Пушкина прошёл в Брянской облдуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Брянской областной думе прошла очередная встреча со школьниками. Заместитель председателя парламента Владимир Пронин провёл урок для учеников 10-го социально-экономического класса Брянского городского лицея №1 имени А.С.Пушкина.
Речь шла о становлении парламентаризма в регионе и особенностях работы представительного органа власти, законотворческой работе и социально-экономическом развитии региона.
Для ребят прошла экскурсия по зданию думы. Они познакомились с историей регионального парламента.