Пассажиропоток в Брянске увеличился на 30%

Пассажиропоток на маршрутах с новыми троллейбусами в Брянске вырос на 30%. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В минувшем году на маршруты в областном центре вышли 29 новых троллейбусов — 14 «Адмиралов» и 15 «Авангардов».

«Кстати, саратовские «Адмиралы», которые работают на одном из самых важных и востребованных маршрутах Брянска «Юрфак БГУ — 10-й микрорайон», перевезли уже более 270 тысяч пассажиров, и их число постоянно растет. В целом пассажиропоток с начала года увеличился на 30%», – уточнил глава региона.

Александр Богомаз добавил, что в ближайшие три года на дороги Брянска выедут 100 современных троллейбусов.

«На остановках общественного транспорта уже установлено 111 новых электронных табло, которые информируют пассажиров о времени прибытия муниципального транспорта. Кроме того, будет капитально отремонтировано более 95 км контактной сети, установлено более 350 опор», – отметил брянский губернатор.