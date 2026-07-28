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Жителя Жуковского района суд отправил в колонию за преступления в отношении несовершеннолетней

2026, 28 июля 11:53
Жителя Жуковского района суд отправил в колонию за преступления в отношении несовершеннолетней
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Жителя Жуковского района суд отправил в колонию за преступления в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней и распространении порнографических материалов. На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Жуковского района. 

Осенью прошлого года мужчина в салоне своего автомобиля дважды совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении знакомой, не достигшей 16 лет. Также он отправил девушке через мессенджер файлы порнографического содержания.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии строгого режима и ограничению свободы полтора года.

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