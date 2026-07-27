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Семь наград завоевали брянские легкоатлеты на чемпионате России

2026, 27 июля 11:25
Семь наград завоевали брянские легкоатлеты на чемпионате России
Источник фото

Семь наград завоевали брянские легкоатлеты на чемпионате России. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. Почти 800 спортсменов из 70 регионов разыграли 46 комплектов медалей в 23 дисциплинах.

В прыжках в высоту первое место занял брянский легкоатлет Степан Веткин. Он показал результат 2,27 метра. Третье место на пьедестале почёта также занял брянский спортсмен. Илья Иванюк прыгнул на 2,24 метра.

Дарья Нидбайкина завоевала серебряную медаль в тройном прыжке. Вторым в метании диска стал Александр Бабенко, а в прыжках в высоту – Мария Качанова.

Бронзовыми призёрами стали Игорь Тимирязев в прыжках в длину и  Александр Бабенко – в толкании ядра.

«Признателен спортсменам и их тренерам за весомый вклад в развитие брянского спорта!» – подчеркнул врио губернатора Егор Ковальчук. 

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