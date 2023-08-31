Павильон с шаурмой «увезли» с улицы Камозина в Брянске

Торговый павильон, незаконно торговоавшей шаурмой на улицы Камозина в Брянске демонтировали. Об этом рассказали в городской администрации.

В Бежицком районе сотрудники дорожного управления демонтировали торговый павильон на улице Камозина, около дома №40. Владелец киоска нарушил требования по размещению. Он должен был торговать продовольственными товарами, а продавал шаурму.

Кроме того, собственнику еще придется компенсировать городу расходы на демонтаж киоска.

Всего в нарушителях числилось четырех нестационарных торговых объектов. На улицах Почтовой и Ново-Советской собственники сами убрали ларьки. По остальным процедура по демонтажу приостановлена до вынесения окончательного решения суда.