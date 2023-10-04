Педагогов поздравили с профессиональным праздником в Брянске

Брянским педагогам вручили медали в преддверии профессионального праздника. Об этом рассказали в городской администрации.
Лицей №27 посетил глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов. На торжественном собрании он поздравил педагогов района с приближающимся профессиональным праздником. Учителям он вручил памятные медали «80 лет освобождения Брянской области»
«Мудрые, опытные, талантливые, гордость нашей Брянщины. Низкий вам поклон и бесконечное уважение, признание и почет! Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию», — подчеркнул Александр Александрович.
Чествовали и учителей в Советском районе. Поздравления принимали директора и педагоги школ №3, 4 и 56. Глава районной администрации Денис Семенов поблагодарил их за труд и вручил юбилейные медали, букеты и подарки.
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