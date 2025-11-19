Школьники побывали на проф-туре на Жуковском веломотозаводе. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Центром занятости Жуковского района провёл профориентационный тур для школьников. 20 учеников 9-ых – 11-ых классов Ржаницкой и Троснянской школ побывали на градообразующем предприятие ООО «Жуковский веломотозавод».

Ребят на проходной ребят встретил представитель завода Михаил Гончаров. Перед визитом школьникам рассказали о технике безопасности. Ребята узнали об истории предприятия с выпуска первого велосипеда «Десна». Во время экскурсии подростки наблюдали весь процесс создания, сборки, покраски и упаковки велосипедов «Стеллс» и «Десна». После экскурсии школьникам вручили сувениры на память.