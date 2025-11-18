Сотрудников налогового ведомства поздравил брянский губернатор

Сотрудников налогового ведомства с профессиональным праздником поздравил брянский губернатор Александр Богомаз в своих соцсетях.

В Брянске прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня образования налоговых органов России. В зале собрались сотрудники и ветераны регионального ведомства. Со сцены звучали поздравления и слова благодарности. Творческие коллективы подарили виновникам торжества яркие номера. Лучшие сотрудники УФНС получили награды.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что уже три года налоговое управление региона входит в десятку лучших в стране по созданию чистой налоговой среды.

«Это показатель профессионализма всего коллектива управления и его руководителя Андрея Александровича Маркелова. Успех любого предприятия зависит на 50 % от коллектива и на 50 % от руководителя, есть командир — есть успех, есть результат, и в том, что Брянская область занимает такие высокие места, заслуга и коллектива, и руководителя», – подчеркнул Александр Богомаз.