В ЗАГСе Жуковки зарегистрировали рождение тройни

В Жуковки семью Квакухиных поздравили с рождением тройни. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В администрации Жуковского района в минувшие выходные прошло торжественное мероприятие. На него пригласили Наталью и Евгения Квакухиных. 2 сентября супруги стали родителями в чётвертый раз. У них появились сразу три девочки. Дочерей родители назвали Вера, Надежда и Любовь.

В администрацию супруги пришли вместе со старшими детьми: сыном Александром и дочерьми Яной и Аней. Исполняющий обязанности главы Жуковского муниципалитета Александр Фроловичев вручил семье подарки и цветы. Начальник отдела ЗАГС Жуковского района Вера Слесарева передала родителям три свидетельства о рождении детей и мягкие игрушки для малышек. А заместитель начальника отдела социальной защиты Татьяна Малянова вручила сертификат на областной материнский капитал.