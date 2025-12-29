Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Суражском районе

2025, 29 декабря 11:51
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Суражском районе
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Суражском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

28 декабря на 29-м км дороги регионального значения «Клинцы — Сураж» в Суражском районе произошло ДТП. 46-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21140» при проезде опасного поворота. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик FAW J6.

Водитель «ВАЗа» получил смертельные травмы. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

