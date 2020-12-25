Персонал брянских госпиталей будут страховать от коронавируса

Пока страховка полагается только медицинским работникам, но президент поручил распространить ее и на технических.

Президент РФ Владимир Путин направил в правительство поручение охватить страховкой от коронавируса весь персонал инфекционных госпиталей страны, в том числе и на Брянщине. Пока она полагается только врачам и медсестрам, которые работабт в непосредственном контакте с пациентами.

Инициатива, которую поддержал глава государства, была высказана на состоявшемся в середине декабря онлайн-форуме «Единой России». Наш регион на форуме представлял губернатор Александр Богомаз.