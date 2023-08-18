Первоклассникам Брянска вручили рюкзаки в рамках акции «Город — детям»

Детям-сиротам Брянска, которые отправятся в первый класс, вручили рюкзаки со школьными принадлежностями в рамках акции «Город — детям». Об этом сообщили в городской администрации.

Благотворительная акция «Город — детям» проводится в Брянске более 20 лет. В преддверии 1 сентября, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей помогают собраться в школу.

В Володарском районе города Брянска состоялось праздничное мероприятие для первоклассников в рамках акции. Будущим школьникам вручили рюкзаки со канцелярскими принадлежностями.

Коллективы города подготовили для юных участником праздника творческие номера и игровую программу.