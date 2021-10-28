Первые шесть детей поступили в ковидный госпиталь Брянской областной детской больницы
В новом госпитале развернуты 60 коек.
В новый ковидный госпиталь на базе Брянской областной детской больницы поступили первые шесть детей. Госпиталь рассчитан на 70 пациентов.
Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов, всего в стационарах на 27 октября находились 50 детей.
По его словам, все медицинские учреждения региона оснащены достаточным количеством лекарств и средств индивидуальной защиты.
Читайте также
Новости регионов
Сегодня на вокзале Смоленска прошел рейд по соблюдению масочного режима
В Смоленском регионе МЖД продолжают приниматься необходимые меры по недопущению распространения вирусной инфекции. Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции на вокзале Смоленск проводят регулярные рейды по контролю за соблюдением масочного режима и напоминают пассажирам о важности выполнения противоэпидемических требований. Сегодняшний рейд показал, что большинство пассажиров носят средства индивидуальной защиты. Нарушители масочного режима привлекаются полицией к
Отдых для ветеранов
Губернатор Алексей Островский пообщался в формате видеоконференцсвязи с ветеранами, которые отдохнули за счёт средств регионального бюджета с 12-го по 25 октября в социально-оздоровительном центре «Голоевка» в Рославльском районе. «Инициатива этого разговора исходила от них самих, поэтому, конечно, я с радостью и чувством глубокой признательности откликнулся на поступившее предложение», — рассказал глава региона. Профильная смена «Мои
Ответить за 15 минут
Губернатор Алексей Островский принял участие во Всероссийской переписи населения. «Исходя из того, что в этом году впервые предложен электронный формат её проведения, решил им воспользоваться и заполнил переписной лист на портале Госуслуг. В общей сложности этот процесс занял у меня не более 15 минут. Быстро и удобно с точки зрения экономии времени! А главное, безопасно»,
Противостояние коронавирусу
Как медучреждения региона работают в условиях новой волны пандемии? В Смоленске под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи прошло рабочее совещание с главврачами смоленских стационаров, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Его цель — выработка превентивных мер, чтобы минимизировать риск по заполнению коечного фонда, обеспечению кислородом, а также оптимизировать процессы, связанные с маршрутизацией COVID-пациентов
Инсульт: легче предупредить, чем лечить!
29 октября во всем мире отмечают день борьбы с инсультом. Еще не так давно этот диагноз был прочно связан со старостью. На сегодняшний день инсульт лидирует в скорбном списке «помолодевших». В наше время подавляющее большинство населения не понимает причин возникновения инсульта, его симптомов и не знает мер профилактики. Неотложное состояние Инсульт – это состояние, развивающееся